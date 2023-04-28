Краевой юношеский турнир памяти Серебрякова расширяет географию в Приморье

Фото: предоставлено «КП – Владивосток»

1 мая во Владивостоке в рамках Дней тенниса на Тихом океане стартует первое мероприятие - юношеский турнир «Кубок Славда» памяти Юрия Михайловича Серебрякова. Организаторы соревнований - группа компаний «Славда» и федерация тенниса Приморского края при поддержке министерства физической культуры и спорта Приморья.

В числе участников кроме дальневосточных теннисистов – юные спортсмены из Москвы, Рязани, Ярославля, Саранска, Иркутска, Красноярска и Новосибирска.

Как сообщили в оргкомитете по проведению мероприятия, с каждым годом в Приморье растет статус теннисных турниров, как результат - расширяется география участников, повышается соревновательный опыт. Всего на юношеский «Кубок Славда» аккредитовались 95 спортсменов, в том числе несколько человек из центрального региона.

Фото: предоставлено «КП – Владивосток»

– В этом году мы впервые объединили сразу несколько турниров под одним брендом. И, конечно, чем больше состязаний такого уровня будет проводиться в Приморье, тем больше шансов у наших ребят повысить свое мастерство, заработать бонусные баллы и выйти на новый уровень, – отметил председатель группы компаний «Славда», председатель оргкомитета турнира Павел Серебряков.

Кстати, в этом году специально к открытию турнира была выпущена лимитированная серия питьевой воды с фирменной этикеткой. «Теннисная» вода предназначена специально для участников и гостей мероприятия.

Напомним, ежегодный краевой теннисный турнир «Кубок Славда» памяти Юрия Михайловича Серебрякова проводится в Приморье 27-й раз.

Юношеские соревнования – Первенство Приморского края по теннису «Кубок Славда» - проходят в рамках турнира третий год и второй раз за историю проведения они включены в календарь соревнований Российского теннисного тура. В мае на кортах Владивостока свое мастерство покажут участники в возрасте 9-17 лет в одиночных и смешанных разрядах. По итогам соревнований организаторы отметят лучших игроков медалями, кубками, дипломами, а также вручат всем участникам памятные призы с символикой турнира.

Рефери Первенства Приморского края по теннису памяти Ю.М. Серебрякова «Кубок Славда» – Вадим Дедков, судья 1-й категории.

«Комсомолькая правда – Дальний Восток» в числе информационных партнеров турнира.

Для справки: Турнир «Кубок Славда» проводится с 1997 года и является одним из старейших теннисных турниров Приморья, собирая на своих площадках более сотни спортсменов со всего Дальнего Востока. С 2021 года турнир посвящен памяти основателя соревнований, почетного Президента Владивостокской федерации тенниса и основателя группы компаний «Славда» Юрия Михайловича Серебрякова, многие годы занимавшегося популяризацией этого вида спорта. В этом году встречи среди взрослых спортсменов пройдут с 09 по 12 июня на открытых кортах завода «Скит» в п. Горные Ключи. За переходящий «Кубок Славда» поборются теннисисты-любители в мужском и смешанном парном разрядах со всего Дальнего Востока.

Программа Первенства Приморского края по теннису памяти Ю.М. Серебрякова «Кубок Славда»

Даты проведения: 1-6 мая 2023 года.

Место проведения: г. Владивосток, пр-т Красного знамени, 29.

30 апреля 2023г.:

с 12.00 - заезд участников, размещение;

с 12.00-16.30 - регистрация участников;

с 17.00 - жеребьевка.

01 мая 2023г.:

09.00-13.45 - соревнования;

14.00-14.30 - торжественное открытие соревнований;

14.30-19.00 - соревнования.

02-05 мая 2023г.:

09.00 - 19.00 – соревнования.

06 мая 2023г.:

09.00-16.00 - соревнования;

16.00-17.00 - торжественное награждение победителей и призёров;

с 17.00 - отъезд участников турнира

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