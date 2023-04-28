Миллионы на дороги, освещение и Студенческую набережную: какие изменения ждут столицу Приморья

Также депутаты утвердили проект о предоставлении денежной выплаты многодетным семьям, взамен бесплатного земельного участка. Фото: Антон ПИКУС

На апрельском заседании думы Владивостока депутаты рассмотрели 28 вопросов, каждый из которых касался жизни и благополучия местных жителей. В 2023 году изменения ждут не только инфраструктуру города, но и бюджет, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

По словам председателя комитета по бюджету Евгения Пименова, в текущем году деньги направят на дороги, освещение (50 миллионов рублей), а также на восстановление Студенческой набережной ДВФУ. Из городского бюджета, который увеличат на 361 миллион рублей, на это выделят 20 миллионов.

Также депутаты проголосовали за изменение условий приватизации муниципального имущества. Объекты Владивостокской крепости решено передать в федеральную собственность, а восемь земельных участков в районе бухты Патрокл поступят на баланс города.

Также депутаты утвердили проект о предоставлении денежной выплаты многодетным семьям, взамен бесплатного земельного участка. Теперь приморцы, у которых в семье три ребенка и более, смогут выбирать – либо брать меру поддержки землей и стоять за ней в очереди, либо получить 382 тысячи рублей.

Также депутаты единодушно проголосовали за присвоение звания «Почетный гражданин города Владивостока» Евгению Николаевичу Леонову. Более 30 лет он возглавлял завод «Варяг» и до сих пор трудится в родном коллективе.

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