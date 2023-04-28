Прокуратура пригрозила министру ЖКХ Приморского края

Завершение всех запланированных мероприятий в рамках национального проекта находится на контроле в прокуратуре. Фото: Антон ПИКУС

Прокуратура Приморского края вынесла предупреждение министру ЖКХ Приморского края Владимиру Бабичу. Данную меру приняли для того, чтобы не нарушить закон и обеспечить контроль строительства водозабора «Северный» на реке Партизанской, которое отстает по срокам, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на ведомство.

Дело в том, что в крае действует проект «Чистая вода», в его рамках запланировано завершить в 2023 году строительство и реконструкцию 5 объектов водоснабжения, из которых два уже ввели в эксплуатацию. После проверки прокуратуры выяснилось, что администрация Партизанского городского округа в 2022 году заключила муниципальный контракт на строительство водозабора «Северный» на реке Партизанской со сроком исполнения до октября 2023 года. Однако в настоящее время готовность объекта не превышает даже 35%. График нарушен более чем на три месяца, а освоение бюджетных средств находится на крайне низком уровне.

В ведомстве также отметили, что аналогичная ситуация в Хасанском и Октябрьском районах.

– В целях недопущения нарушений закона и принятия дополнительных мер к обеспечению контроля со стороны заказчика заместитель прокурора края Андрей Трегубов объявил предостережение министру жилищно-коммунального хозяйства Приморского края Владимиру Бабичу.

Завершение всех запланированных мероприятий в рамках национального проекта находится на контроле в прокуратуре.

Напомним, на территории края в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» действует региональный проект «Чистая вода» на период с 2019 по 2024 год, в течение которого за счет ввода в эксплуатацию 16 объектов водоснабжения запланировано улучшение качества воды, потребляемой более 80 000 жителей региона.

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