Из бюджета Приморья на поддержку работников здравоохранения выделили больше 95 миллионов

Наставникам молодых врачей и среднего медперсонала выплатили 1,3 миллиона рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотни молодых врачей из Приморья получили ежемесячную выплату. С начала года деньги направили 799 специалистам. На эти цели было выделено 15,9 миллиона рублей, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В правительстве Приморского края рассказали, что наставникам молодых врачей и среднего медперсонала выплатили 1,3 миллиона рублей, а за раннее выявление онкологических заболеваний 59 медработников получили компенсацию. Самая востребованная мера поддержки – компенсация расходов на аренду жилья. Ею уже воспользовались 494 врача и 625 специалистов среднего медицинского образования.

Всего за первый квартал текущего года на меры поддержки сотрудникам здравоохранения направили 95,6 миллиона рублей. Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, чем страшен свиной грипп и как отличить его симптомы от коронавируса. Ответы на эти вопросы «Комсомолке» дала врач-эпидемиолог КГБУЗ Владивостокской поликлиники № 1 Ирина Ряховская.

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