Мониторинг качества воздуха в начале года подтвердил эффективность экозащиты «Восточного Порта»

Фото: АО «Восточный Порт»

В АО «Восточный Порт» подвели итоги контроля качества воздуха в зонах хозяйственной деятельности предприятия. Проведенный анализ за 1-й квартал 2023 года показал результативность работы систем пылеподавления на производственных комплексах. Специалисты Санитарно–экологической лаборатории Порта подтвердили соответствие качества воздуха требованиям природоохранного и санитарного законодательства РФ.

С января по апрель экологи «Восточного» взяли 1908 проб воздуха на химическое исследование. Из них:

– 1217 – на границах санитарно-защитной зоны предприятия

– 147 – промышленных выбросов стационарных источников

– 500 – в местах перевалки грузов

– 44 – измерения по физическим факторам (шуму, вибрации, освещению, микроклимату и др.).

Результаты мониторинга атмосферного воздуха в «Восточном Порту» в 2022–м и предыдущие годы также показывали отсутствие превышения предприятием нормативов предельно допустимых выбросов. По итогам контрольных замеров в начале текущего года эффективность очистки промышленных выбросов в Порту близка к 100–процентному показателю.

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