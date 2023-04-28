Житель Приморья скрывал свою опасную болезнь от близких и знакомых

Доставить 35-летнего мужчину в медучреждение удалось совместными усилиями медиков и полиции. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Житель Находки долгое время скрывал от своих друзей и родных, что болен туберкулезом. Более того, лечиться он не собирался. За дело взялись судебные приставы, мужчину принудительно госпитализировали, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Доставить 35-летнего мужчину в медучреждение удалось совместными усилиями медиков и приставов. Так как пациент отказался от лечения, об этом сообщили приставам. Специалисты незамедлительно выехали по месту жительства опасного пациента, ему вручили требование о принудительной госпитализации.

Даже после этого больной отказался ложиться в больницу, но после предупреждения о наложении административного взыскания – сдался. Напомним, ежегодное прохождение флюорографии позволит выявить туберкулез на ранней стадии, это увеличит шансы легко избавиться от недуга. В качестве меры личной профилактики врачи рекомендуют правильно питаться, включать в рацион мясо, рыбу, овощи и фрукты. Вдобавок необходимо принимать витаминные препараты и не забывать гулять на свежем воздухе и заниматься спортом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полгода ходил с бревном в голове: врачи Лесозаводска оставили в носу приморца осколок длиной с карандаш

Приморские врачи достали из носа пациента древесный осколок, с которым он ходил полгода (подробнее)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Что изменилось в воздушной гавани Приморья за десятилетия? Как налажена работа в морских портах? Об этом и многом другом: в путевых заметках с автопробега «Чем гордится Приморье»

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.