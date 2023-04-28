Центр Владивостока утопает в нечистотах

От луж исходит амбре нечистот. Фото: Telegram-канал @gorod_vl

Жители Владивостока – в шоке. В первую очередь от запахов нечистот, которые распространяются на самой «ресторанной» улице города – Пограничной. Видео и фото с вытекающими на тротуар и проезжую часть канализационными стоками опубликовали в Telegram-канале «Город В», сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

– Автомобили уже рассекают по глубоким лужам, – рассказал автор публикации.

Все происходит недалеко от стадиона «Динамо», возле Дома К.Ф. Ильинского (Пограничная, 10). На кадрах кажется, что это обычная вода. Но учитывая, что здания довольно старые, построены еще в начале прошлого века, то не будет удивительно, если канализация там давно не ремонтировалась.

Все происходит на Пограничной, 10. Фото: Telegram-канал @gorod_vl

Напомним, в начале 2023 года в Приморье прокуроры озвучили названия бухт, в которые сливают нечистоты. Надзорный орган потребовал очистить загрязненную акваторию.

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