Высокоскоростный интернет появился в районе одного из самых живописных маяков Приморья

Балюзек. Фото: Ольга ТИТОВА

Цифровая экосистема сообщает о модернизации сети на полуострове Балюзек, в Ольгинском районе Приморья. Благодаря дополнительному телеком-оборудованию скорость мобильного интернета на базе отдыха, в районе маяка и на побережье залива Владимира выросла в среднем на 25%.

Живописное скалистое побережье и действующий маяк «Балюзек» ежегодно привлекают десятки тысяч туристов со всей России. Также это место притяжения многочисленных дайверов. В 1905 году вблизи мыса Балюзек сел на мель крейсер «Изумруд», один из немногих уцелевших в Цусимском сражении. Чтобы не допустить захват крейсера, команда приняла решение о взрыве корабля. До сих пор его обломки лежат на глубине 8 метров и являются объектом исследования специалистов.

Высокоскоростной мобильный интернет позволит туристам, посещающим полуостров Балюзек, пользоваться всеми современными сервисами цифровой экосистемы МТС, фотографиями и впечатлениями в социальных сетях. Нововведение обеспечит безопасность отдыхающих: приморцы смогут оперативно связаться с экстренными службами.

– В преддверии майских каникул и сезона отпусков мы традиционно модернизируем сеть и расширяем покрытие в местах летнего отдыха. Так, связью «четвертого поколения» покрыты большинство бухт на юге Приморья - Астафьева, Триозерье, Спокойная и другие. Наличие современной связи в таких местах повышает туристическую привлекательность региона и позволяет сделать отдых более комфортным и безопасным, – отметила директор филиала МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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