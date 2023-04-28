Делегация ООН посетила украинских беженцев в Приморском крае

Иллюстрация из архива. Фото: Александр КОЦ

Поездка делегации управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в России в Приморский край завершилась в пятницу, 28 апреля, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на представительство МИД РФ во Владивостоке.

Поездка длилась четыре дня. Во главе делегации выступила замруководителя представительства ООН Бренда Годдарт Атли: участники провели семинар для уполномоченных по правам человека в ДФО, побывали в пунктах временного размещения украинских беженцев, а также поговорили с эмигрантами, которые уже расселились в Большом Камне. Полный отчет о деятельности делегации ООН в регионе будет представлен позже.

Как уточнили в представительстве МИД, 391 беженец решил остаться в Приморском крае и воспользовался государственной программой. Она дает возможность получить «подъемные», а также сертификаты на покупку жилья в размере от 180 до 600 тысяч рублей на человека. Под конец года в регионе трудоустроились 135 беженцев. Как уже писала «КП», многие получили работу на промышленных предприятиях Приморья.

Всего в 2022 году в регион прибыли 830 вынужденных переселенцев (466 из них трудоспособны), а гражданство получили 515.

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