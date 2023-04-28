Во Владивостоке стартуют массовые отключения горячей воды

Адреса, где пройдут отключения, указаны в материале «КП». Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Массовое отключение горячей воды во Владивостоке начнется с 3 мая. Именно в этот день в столице приморья подойдет к концу отопительный сезон, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В связи с завершением подачи тепла в дома приморские тепловые сети АО «ДГК» приступят ремонту на тепловых сетях. Специалисты возьмутся за плановые перекладки участков магистральных теплотрасс, а также проведут гидравлические испытания.

С 3 по 6 мая горячее водоснабжение отключат по следующим адресам:

44 причал: 1;

Березовая: 5, 7, 9, 21;

Брянская: 18;

Калинина: 57, 78, 82, 82у, 84, 89, 91, 105, 105а, 107, 109, 111, 113;

Кизлярская: 3, 7;

Краева: 3, 5, 6, 8;

Надибаидзе: 18, 20, 24;

Ольховая: 17, 19;

Очаковская: 5, 7;

Фастовская: 2, 14, 20, 29;

Харьковская: 10, 10у;

Черемуховая: 11, 17.

Карбышева: 6, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22а, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 42у, 44, 46, 46а, 48, 50, 50/1, 50/2, 52, 54;

Постышева: 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 43у, 45, 47, 49;

Тухачевского: 24, 26, 28, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 58а, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72;

Ульяновская: 4, 4а, 6, 8, 10, 12;

Фирсова: 8б;

Шошина: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 17б, 19, 19в, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 3у, 41. Заметим, это не все дома в списке. Полный график отключений опубликован на сайте Примводоканала.

А с 3 по 29 мая горячей воды не будет в следующих адресах:

Абрекская: 8в;

Академический: 2;

Володарского: 1, 3а, 8, 8а;

Дальзаводская: 17, 21, 27, 31;

Ивановская: 3б, 5, 5а, 5б, 5в, 7, 7а;

Карла Либкнехта: 10а;

Карякинская: 29;

Полный список указан на сайте Примводоканала. Напомним, ранее мы писали об окончании отопительного сезона. Как известно, его завершают, когда среднесуточная температура в течение пяти дней достигает 8 градусов тепла. Дату, 3 мая, спрогнозировали синоптики Примгидромета. Все службы будут согласовывать графики проведения гидравлических испытаний, планируется замена части изношенного оборудования. Рабочие в случае нужды отремонтируют системы снабжения теплом и приборы котельных.

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