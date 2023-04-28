МегаФон снял научно-фантастический анимационный сериал «Ева. Связь сквозь время»

Предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

Сериал создан с использованием игрового движка Unreal Engine 5. Технологии Unreal Engine позволяют видеть героев фильма на съемочной площадке в реальном времени в проработанных декорациях и фотореалистичном свете. Работа с актерами, мизансценой, камерой и светом максимально приближена к обычному кинопроизводству.

Главный герой сериала – Ева, андроид из далекого будущего, пытающийся спасти человечество от техногенной аномалии. Действие фильма происходит в разных исторических эпохах. Для воссоздания Флоренции эпохи Возрождения, дореволюционного Кронштадта и античных Сиракуз были привлечены эксперты, каждая локация создана на основе реальных топографических данных, а в кадре звучат аутентичные языки – итальянский и древнегреческий.

Предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

Над созданием персонажей и анимацией работала творческая команда It's Alive Studio. Авторы сценария и режиссёры сериала – Антон Уткин и Ната Покровская из Lateral Summer Studio. Все мужские роли в сериале сыграл актёр в костюме Motion Capture Евгений Марков, роль Евы исполнила Елена Ходунова. Роли озвучили Алена Кахута и Роман Евдокимов.

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