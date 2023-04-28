Программа празднования Первомая во Владивостоке в 2023 году

Мероприятия начнутся с 12 часов дня. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во Владивостоке совсем скоро состоится празднование Первомая. Мероприятия для гостей и жителей города развернутся на набережной Спортивной гавани, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

С 12 часов дня до 17 часов вечера всех желающих ждет концерт, в котором примут участие приморские творческие коллективы. Для любителей ярких снимков разместят фотозоны, а для тех, кто захочет проявить себя в творчестве организуют мастер-классы.

Стоит отметить, что в честь праздника в Приморской государственной галерее в 11 часов откроется тематическая выставка картины, которая будет посвящена празднику Весны и труда. А на малой сцене театра имени Горького развернется спектакль «Там же, тогда же» в 13:00 и 18:00.

Отметим, что для юных жителей города 3 мая Приморская краевая детская библиотека (проспект 100-летия Владивостока, 48) с 14:00 до 15:00 проведет показ мультфильмов.

Напомним, ранее «Комсомолка» опубликовала программу и расписание Дня Победы 9 мая 2023 года во Владивостоке. Первое мероприятие пройдет в 9:00. У памятника «Морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.» состоится возложение венков и цветов. В 10:00 на Светланской стартует парад Победы.

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