Отдохну за ваши деньги: на Чукотке сотрудница авиакомпании взяла из кассы кругленькую сумму

Агент по продаже билетов систематически брала деньги из кассы компании. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для того чтобы прилететь на Чукотку и перемещаться внутри автономного округа нужно немало денег, поэтому авиакомпании здесь на вес золота. Как в плане того, что их здесь крайне мало, так и в смысле дорогих билетов. И, видимо, понимая, что работа в авиатранспортной компании – настоящая золотая жила, агент по продаже билетов решила подзаработать. 32-летняя женщина с марта по декабрь 2022 года вытащила из кассы целый 1 миллион рублей, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток».

Кто выявил преступление, неизвестно, однако теперь кассовая воришка «под крылом» оперативников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Анадырский».

– Подозреваемая, будучи ответственной за ведение кассы, систематически брала оттуда деньги. Похищенную крупную сумму она потратила на личные нужды, – рассказали в пресс-службе МВД России.

Полицейские завели уголовное дело по факту присвоения денег в особо крупном размере, это часть 4 статьи 160 УК РФ. Санкция – тюремный срок до десяти лет с крупным штрафом. Но, возможно, женщину ждет более мягкое наказание, так как она признала свою вину и даже частично возместила ущерб – на счет компании вернулось 250 тысяч рублей.

Расследование продолжается.

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