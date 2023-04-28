По итогам 2022 года ритейлер DNS заработал более 37 миллиардов рублей

Торговая сеть насчитывает более 2,6 тысяч магазинов по всей России. Фото: Алексей БУЛАТОВ

DNS получил 37,6 миллиардов чистой прибыли по итогам 2022 года. Ритейлер является одним из самых крупных на рынке техники и электроники. Показатели превышают прошлогодний результат в 1,5 раза. Сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В 2021 году выручка компании выросла на 6,2% и составила больше 597 миллиардов рублей. Эти показатели стали рекордными со дня основания (2010 год).

На результаты даже не повлиял тот факт, что себестоимость продаж выросла до 463 миллиардов рублей, а коммерческие расходы до 70 миллиардов рублей.

Отметим, компания насчитывает более 2,6 тысяч магазинов по всей России. А один из основных владельцев Дмитрий Алексеев успевает не только умело управлять бизнесом, но и вкладывается в развитие и преображение Владивостока. Так, например, благодаря его инициативе территория на Шилкинской с кустиками и деревьями превратилась в полюбившийся приморцам Нагорный парк.

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