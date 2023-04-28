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НовостиВладивосток28 апреля 2023 6:03

По итогам 2022 года ритейлер DNS заработал более 37 миллиардов рублей

Екатерина МАКСИМОВА
Торговая сеть насчитывает более 2,6 тысяч магазинов по всей России.

Торговая сеть насчитывает более 2,6 тысяч магазинов по всей России.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

DNS получил 37,6 миллиардов чистой прибыли по итогам 2022 года. Ритейлер является одним из самых крупных на рынке техники и электроники. Показатели превышают прошлогодний результат в 1,5 раза. Сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В 2021 году выручка компании выросла на 6,2% и составила больше 597 миллиардов рублей. Эти показатели стали рекордными со дня основания (2010 год).

На результаты даже не повлиял тот факт, что себестоимость продаж выросла до 463 миллиардов рублей, а коммерческие расходы до 70 миллиардов рублей.

Отметим, компания насчитывает более 2,6 тысяч магазинов по всей России. А один из основных владельцев Дмитрий Алексеев успевает не только умело управлять бизнесом, но и вкладывается в развитие и преображение Владивостока. Так, например, благодаря его инициативе территория на Шилкинской с кустиками и деревьями превратилась в полюбившийся приморцам Нагорный парк.

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