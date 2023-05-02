С начала года энергетики выявили 137 фактов энерговоровства

Фото: предоставлено АО «ДРСК»

Энергетики Приморских электрических сетей (филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», входит в Группу РусГидро) выявляют случаи безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии на территории края. Только сначала года в ходе проведения проверок приборов учета электроэнергии специалисты столкнулись с 137 фактами нарушений со стороны потребителей. Любое самовольное подключение к электрическим сетям и вмешательство в работу приборов учёта не только противозаконно, но и смертельно опасно.

Больше всего случаев, по статистике, энергетики выявляют в южных районах Приморья, в тех населённых пунктах, для которых характерны высокие темпы частного жилого строительства. За 2022 год по приморскому филиалу выявлено более 600 случаев неучтённого потребления электрической энергии. Общий объём потерь электроэнергии за прошлый год составил 10 829,27 тыс. кВт*ч, за первый квартал 2023 г. - 4863,35 тыс.кВт*ч.

Обо всех способах воровства энергетикам известно, факты выявляют по отработанному алгоритму, ежемесячно анализируя показания приборов учета и фактическое потребление электроэнергии с географической привязкой к районам электрических сетей. После чего проводятся проверки в частном секторе. Поэтому недобросовестные потребители, уверенные в своей безнаказанности, должны знать, что специалисты ведут постоянный мониторинг и берут на особой контроль отдельные улицы и строения. По всем выявленным случаям энергетики составляют акты о неучтённом потреблении электрической энергии.

Нарушитель в полном объеме обязан компенсировать финансовые затраты на электроэнергию за весь период неучтённого потребления. Стоит отметить, что стоимость неучтенного потребления, рассчитанная на основании требований законодательства и предъявляемая к оплате, значительно превышает стоимость электроэнергии, потребленной на законных основаниях. Как правило, энерговоры узнают об этом только после получения счета на оплату неучтенного потребления электроэнергии.

ДРСК напоминает, что вмешиваться в работу электрооборудования по необходимости может только специально обученный и имеющий допуск к работам специалист. Во всех других случаях любое вмешательство в работу электроприборов и электрической сети категорически запрещено.

Компания просит жителей Приморья быть бдительными и своевременно сообщать о фактах хищения электроэнергии на единый телефон контакт-центра ДРСК – 8-800-1000-397.

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