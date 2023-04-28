В Приморье водитель без прав переехал пенсионерку

Женщина перебегала дорогу не по пешеходному переходу. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Приморье в Пограничном районе 32-летний водитель переехал пенсионерку, которая переходила проезжую часть в неположенном месте 28 апреля. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На кадрах, которые выложили в соцсетях, видно, как 75-летняя женщина в красной куртке с двумя пакетами перебегает дорогу не по пешеходному переходу. Мужчина за рулем «Ниссан Прерия Либерти» не затормозил, увидев ее, двигаясь по улице Ленина со стороны Карла Маркса. Машина сбила пенсионерку так, что та отлетела на несколько метров.

Известно, что она получила травмы и сотрясение и была госпитализирована в больницу.

В соцсетях пишут, что водитель был без прав. Он также прошел медэкспертизу, алкоголя в его крови не обнаружили.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что водитель без прав, устроивший ДТП в Приморье, погиб на месте. Авария произошла на трассе «Уссури», что тянется между Хабаровском и Владивостоком.

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