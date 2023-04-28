Жителей Уссурийска предупреждают о надвигающемся шторме

Через территорию Приморского края смещается циклон. Фото: Иван МАКЕЕВ

На Уссурийск надвигается сильный шторм. В пресс-службе администрации предупреждают жителей об опасности и просят быть осторожнее. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Через территорию Приморского края смещается циклон с активными фронтальными разделами. Поэтому ночью 30 апреля в Уссурийском городском округе ожидается дождь, местами сильный с количеством 20-45 миллиметров за 12 часов и даже менее.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что синоптики Примгидромета рассказали, что в последние выходные апреля в крае ожидается нестабильная погода. По предварительным расчетам, на территорию края ворвется активный южный циклон, который вызовет интенсивные дожди и штормовой ветер в прибрежных районах. Однако другие данные говорят о том, что в Приморье ожидается хорошая погода.

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