Жителей Уссурийска предупреждают о надвигающемся шторме

Через территорию Приморского края смещается циклон.
Фото: Иван МАКЕЕВ
На Уссурийск надвигается сильный шторм. В пресс-службе администрации предупреждают жителей об опасности и просят быть осторожнее. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Через территорию Приморского края смещается циклон с активными фронтальными разделами. Поэтому ночью 30 апреля в Уссурийском городском округе ожидается дождь, местами сильный с количеством 20-45 миллиметров за 12 часов и даже менее.
Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что синоптики Примгидромета рассказали, что в последние выходные апреля в крае ожидается нестабильная погода. По предварительным расчетам, на территорию края ворвется активный южный циклон, который вызовет интенсивные дожди и штормовой ветер в прибрежных районах. Однако другие данные говорят о том, что в Приморье ожидается хорошая погода.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Предновогодняя чистка: за что чиновники Дальнего Востока встретят 2023 год в СИЗО и колониях
Опубликованы итоги уголовных дел среди исполнительной власти в Приморье и на Камчатке (подробнее)
Старейший квас Приморья
Выяснилось, в каких регионах употребляют продукцию из нашего края (подробнее)
Мяса много не бывает
«Комсомолка» узнала, как и из чего производят местную колбасу и деликатесы, что лежат на прилавках (подробнее)
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).
И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.
При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.