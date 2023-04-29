В Приморье сирота ушел из центра по семейному устройству и не вернулся

Информацию о местонахождении подростка можно сообщить полиции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье два дня назад пропал 17-летний подросток. Егор С. ушел из КГКУ «Центр содействия семейному устройству» в селе Вольно-Надеждинское 27 апреля примерно из 18:30. До сих пор никто не знает, где сейчас находится юноша. Волонтеры организации «ПримПоиск» опубликовали ориентировку. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Рост Егора 170 сантиметров, у него светлые волосы и голубые глаза. В день пропажи был одет в черную толстовку с капюшоном, светло-синие джинсы и белые кроссовки.

Ориентировка на Егора. Фото: ПРОО «ПримПоиск»

Все, кто владеют какой-либо информацией о местонахождении подростка, могут обратиться по телефонам: 8-423-342-01-05, 102, 112 (полиция) или 8-914-721-22-32, 8-914-721-22-32 (волонтеры).

Напомним, что в Приморье уже около двух лет не могут найти пропавшего 36-летнего Петра Хоменко. В августе 2021 года мужчина неожиданно перестал выходить на связь с семьей, и до сих пор родственники не знают, где он находится.

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