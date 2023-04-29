Осадки в крае не ожидаются. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Главный редактор портала «Примпогода» Марина Парфенова рассказала, какие сюрпризы преподнесет погода жителям и гостям края на следующей рабочей неделе. По словам синоптика, первый майский выходной принесет тепло. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В понедельник, 1 мая, на большей территории Приморья осадки не ожидаются, лишь в центральных районах возможен небольшой дождь. Столбики термометров в праздничный день поднимутся до +13...+18°C, чуть прохладнее будет на востоке, температура воздуха достигнет +8...+12°C.

Во Владивостоке 1 мая потеплеет до +14...+17°C.

Во вторник и в среду, 2 и 3 мая, потепление продолжится. На погоду в Приморье повлияет гребень антициклона. Ночью на большей территории края температура воздуха достигнет положительных значений, слабоотрицательные сохранятся лишь на севере. Днем в континентальных районах столбики термометров поднимутся до летних показателей +20...+27°C, на побережье будет попрохладнее – до +13...+19°C.

В приморской столице 2 и 3 мая осадки не ожидаются. Ночью температура воздуха достигнет +6...+9°C, днем потеплеет до +14...+18°C.

Синоптик также предупредила, что сухая и жаркая погода повлияет на быстрое нарастание классов пожароопасности.

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