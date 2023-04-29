Во Владивостоке пламя охватило здание авторазборки

О случившемся приморцы рассказали в социальных сетях. Фото: telegram-канал @dpskontrol_125rus.

Ранним утром, 29 апреля, во Владивостоке разгорелся серьезный пожар. Клубы черного дыма напугали многих жителей приморской столицы, которые рассказали о случившемся в социальных сетях. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам очевидцев, возгорание произошло на Снеговой, 1б, напротив поворота на Деревенскую. Рядом с таксопарком загорелась авторазборка.

Причины появления огня, пока неизвестна. Корреспондент «Комсомолки» обратился с этим вопросом в пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью, однако в ведомстве пообещали предоставить подробный комментарий позже. Но пожар уже ликвидировали, специалисты закончили разборку и проливку конструкций. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, что 24 апреля во Владивостоке разгорелось мощное пламя на мусорном полигоне ТБО. Изначально площадь пожара составляла 600 квадратных метров, однако за сутки она увеличилась до 1500 «квадратов».

ОБНОВЛЕНИЕ 11:16

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Приморью, когда пожарные прибыли к месту возгорания, горел металлический склад изнутри. Огонь уничтожил около 250 квадратных метров постройки. Причина и ущерб устанавливаются.

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