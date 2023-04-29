Может, родители узнают ребят? Во Владивостоке подростки устроили разгром в центре города

Подростков ищет полиция.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Во Владивостоке компания из четырех подростков разбила туристический информационный киоск. О случившемся рассказали в пресс-службе проекта «Цифровое Приморье», подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
На кадрах ролика с камер видеонаблюдения четыре подростка стоят у информационного киоска, спустя какое-то время один из хулиганов бьет технику рукой, после этого другие нарушители наносят удар ногой. Произошло все ночью на набережной Спортивной гавани.
Как добавили представители «Цифрового Приморья» записи с камер видеонаблюдения они передали сотрудникам полиции, которые составили ориентировки и ищут хулиганов.
– За умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, злоумышленникам грозит тюремный срок и штраф. Сеть туристических информационных киосков – один из сервисов, внедренных «Цифровым Приморьем». Имущество, созданное в рамках их реализации, передается в муниципальную собственность, следовательно, находится в распоряжении города и его жителей. Это должно быть весомым поводом для бережного отношения к созданному.
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