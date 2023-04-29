В Ливадии спасатели выручили слепого пса, провалившегося в четырехметровый колодец

Из-за своего недуга пес часто попадает в неловкие ситуации. Фото: управление по делам ГО и ЧС Находкинского городского округа.

Жительница Ливадии позвонила в ЕДДС и сообщила специалистам, что с ее питомцем случилась беда – собака упала в колодец для септика, а достать животное самостоятельно хозяева не могут. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Выручать животное отправились специалисты ГО И ЧС Находкинского городского округа. Колодец находился на улице Ивановского и его глубина достигала четырех метров. В узком пространстве пес жалобно скулил, без возможности выбраться на поверхность. Однако спасателям удалось спуститься и вернуть питомца женщине.

По словам хозяев, однажды этот старый слепой пес пришел во двор их дома, приморцы решили приютить бедолагу, подлечили, с тех пор он живет у них в тепле и окруженный любовью. Но иногда из-за своего недуга он попадает в такие неловкие ситуации.

Не первый и явно не последний раз спасатели выручают попавших в беду животных. Например, зимой этого года пожарные МЧС России по Приморью извлекли из забора косулю, голова которой застряла между железными прутьями.

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