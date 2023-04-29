Просидевший за решеткой около 30 лет приморец пырнул ножом своего знакомого

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет по Приморью завел уголовное дело по факту убийства. Житель Уссурийска ударил ножом своего знакомого. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в районе дома на Некрасовой местные жители обнаружили бездыханное тело 47-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Вскоре следователям удалось узнать, кто соверши преступление.

Убийцей оказался местный 53-летний житель, знаменитый своим антисоциальным образом жизни. Как рассказали корреспонденту «Комсомолки», мужчина уже был судим ранее: по статьям 314.1 УК РФ (уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений), 158 УК РФ (кража) и 162 УК РФ (разбой). В общей сложности за решеткой он просидел около 30 лет.

На допросе приморец признался, что он и его знакомый распивали спиртные напитки, но видимо алкоголь ударил в голову, и между знакомыми завязался конфликт, во время которого фигурант ударил мужчину ножом.

Уголовное дело завели по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

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