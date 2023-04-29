«Дорожная вакханалия»: владивостокцев возмутил ремонт трассы на Толстого

О случившемся рассказали читатели. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Читатели обратились в «Комсомольскую правду – Владивосток» с жалобой на дородные работы. По словам приморцев, специалисты сбрасывают все имущество на газон. Подробности – в нашем материале.

Как поделились жители города, дорожники ремонтируют дорогу на подъеме на Толстого, но все материалы и технику ставят на придомовой территории, где работы не ведутся.

– Газоном это конечно сложно назвать, его никогда не стригут, но после такой дорожной вакханалии от него и вовсе ничего не останется. Трасса на Толстого, 5г, с момента сдачи дома не имеет асфальта, здесь одна грунтовка, а дорожники добивают и так нехороший проезд.

По словам приморцев, в районе Толстого, 5г, асфальта нет несколько лет. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

На фотографиях, которые предоставили читатели, видно, техника стоит рядом с так называемым газоном, а на самой траве много дорожных знаков и стройматериалов. Корреспондент «Комсомолки» связался с пресс-службой мэрии, чтобы во всем разобраться.

Как ответили журналисту в мэрии, на Толстого ведется комплексный дорожный ремонт, и специалисты не могут складывать все необходимые материалы на трассе, ведь в противном случае они перекроют проезд.

Ситуацию прокомментировали в администрации города. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Чтобы избежать этого, подрядчик решил складывать необходимых сейчас в работе материалы на участке чуть выше по улице. Компания восстановит газон, где сейчас лежат бортовой камень и плиты перекрытий для монтажа ливневки. Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтными работами.

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