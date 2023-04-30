В Приморье подросток едва не сжег дома своих соседей

Подросток признал свою вину. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уссурийске 13-летний школьник, доставая диск из колеса, едва не сжег дома своих соседей. Подросток нашел старое автомобильное колесо и попытался сжечь резину. Он не уследил за огнем, а пламя стремительно надвигалось по сухой траве в сторону жилых зданий, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

О пожаре сообщила 73-летняя местная жительница, спасатели оперативно потушили пламя, а полиция отыскала нарушителя. Юный приморец во всем сознался. На его маму повторно привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Инспектор по делам несовершеннолетних провел с 36-летней женщиной и ее сыном воспитательную и профилактическую беседу. Подросток теперь стоит на учете в полиции.

Напомним, штраф до 800 тысяч рублей грозит поджигателям приморских лесов. Разыскивают нарушителей противопожарного режима почти две тысячи сотрудников МЧС, полиции и лесной охраны края.

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