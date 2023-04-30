Администрация Владивостока отреагировала на фотографии «учеников», пугающих всю школу

На публикацию обратили внимание в муниципальном центре управления города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одна из школ Владивостока кишит тараканами, снимками с насекомыми на партах и подоконниках поделились в соцсетях. На публикацию обратили внимание в муниципальном центре управления города и пообещали в ближайшее время провести дезинфекцию, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В комментариях под постом приморцы просят обратить внимание по данному вопросу еще на одно учебное заведение города. Пока ответа на эту просьбу не последовало. Также под постом с фотографиями подростки добавили, что такие «ученики» не только пугают, но и отвлекают от занятий, а еще отбивают аппетит во время обеда в столовой.

Тараканы в школе. Фото: vtoryakvdk

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как жители одного из домов на улице Русская жалуются на обилие насекомых в подъездах. Люди написали в соцсетях, что огромных тараканов им подкидывают, причем уже не в первый раз.

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