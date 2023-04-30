«Нифига! Свобода!»: рыбаки позабавили приморцев видео с карасями

Карасей отпустили в озеро. Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

Безымянное озеро между бухтами Патрокл и Соболь два рыбака заселили около 30 карасями. Мужчины приехали из села Кневичи с уловом, чтобы рыба наплодила в здешних водах потомства, и на водоемы возобновилась рыбалка, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

– Караси ничего не понимают. Выпускаем их в воду, думают, наверное: «Нифига! Свобода!». Ну, пусть плавают пока, мы потом приедем порыбачить, – говорит один из любителей рыбной ловли за кадром.

На протяжении всего видеоролика приморцы то и дело отвешивают забавные комментарии каждой выпущенной в воду рыбке. Желают им удачи и называют ласково карасиками. Главное, чтобы чайки не устроили рыбалку быстрее, чем любители посидеть у озера с удочками. В социальных сетях видеоролик собирает позитивные комментарии.

– Рыбаки, но только наоборот. Прикольно.

– Молодцы мужчины!

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