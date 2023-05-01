Во власти циклона: о погоде в Приморье в первый день мая

Согласно ряду многолетних наблюдений, обычно погода во Владивостоке 1 мая была теплой. Фото: Анна СОБОЛЬ

В понедельник, 1 мая, Приморье окажется во власти тыловой части циклона. Синоптики обещают краю небольшой дождь, ветер возьмет направление с запада и юго-запада, умеренный. Воздух сегодня прогреется до 17 градусов со знаком плюс. Об этом сообщает портал «Примпогода». Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В дальневосточной столице сегодня тепло: +14...+16°C. Утром синоптики не исключали возможность небольшого дождя, но обошлось без осадков. Ветер умеренный юго-западный и западный.

В соседнем Уссурийске переменно облачно, но без осадков. Умеренный ветер и температура воздуха, аналогичная Владивостоку.

В Находке не намного, но теплее: +15…+17°C. В городе без осадков, северо-западный и западный умеренный ветер.

Согласно ряду многолетних наблюдений, обычно погода во Владивостоке 1 мая была теплой. Температурный максимум метеорологи фиксировали в 2009 году, и составил он +22,4°C. Самым холодным этот день во Владивостоке был в 1945 году: -0,3°C.

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