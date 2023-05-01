Власти Приморья окажут поддержку сгоревшему в Лесозаводске лесопромышленному предприятию

Пламя уничтожило около 12 000 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Страшный пожар, уничтоживший градообразующее предприятие в Лесозаводске, до сих пор будоражит общественность. Власти Приморья решили оказать поддержку заводу, комплекс мер уже разработан. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Специалисты уже приступили к разбору завалов там, где это возможно, и к очистке территории. В работе принимает участие и местная администрация. На месте пожара побывал губернатор Приморья, Олег Кожемяко пообщался и с сотрудниками. Руководитель предприятия Леонид Ивлев говорит, что комбинат имеет огромное социальное значение – на нем трудятся сотни местных жителей. Это одна из причин, почему производственный цех решили восстанавливать.

Власти Приморья в свою очередь тоже оказывают посильную помощь: принято решение снизить налог на прибыль, чтобы свободные деньги можно было потратить на покупку нового оборудования и техники. Помимо этого правительство возьмет на себя субсидирование банковской ставки по кредитам для компании. Также заводу компенсируют процент по лизинговым платежам на покупку лесозаготовительной и обрабатывающей техники, например, в Беларуси.

Олег Кожемяко считает, что все это поможет предприятию возобновить работу в кратчайшие сроки. Да, убытки огромные: сгорело оборудование и уже готовая продукция, но самое главное – это люди, которые работали здесь. И сейчас, по словам главы Приморья, очень важно оперативно принять меры к восстановлению производства.

– Вопрос помощи производству находится на нашем контроле, будем периодически здесь бывать, надеюсь, что меры поддержки, которые сейчас определили, помогут предприятию восстановиться в кратчайшие сроки.

Напомним, что пожар разгорелся 25 апреля. Пламя вспыхнуло в одном из самых пожароопасных мест – деревоперерабатывающем цеху. Лесозаводская межрайонная прокуратура устроила проверку по факту возгорания. Уже на следующий день, ранним утром 26 апреля, пожарные ликвидировали открытое горение на площади около 12 тысяч квадратных метров.

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