Во Владивостоке вместе с машиной рухнула подпорная стена

Джип частично завис в воздухе. Фото: Новости Эгершельда.

Подпорная стена частично обрушилась во Владивостоке. Информация об этом появилась в местном Telegram-канале. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Известно, что ЧП произошло на улице Леонова, 64. Там частично рухнула подпорная стена, которая служила укреплением для стоянки автомобилей. К несчастью, в момент обрушения здесь как раз были припаркованы машины. Одна из них – Toyota Land Cruiser – буквально зависла в воздухе. На асфальте устояли только передние колеса.

Вид с другого ракурса. Фото: Новости Эгершельда.

Бетонные блоки обрушились на территорию у здания по улице Ялтинская, 15. В момент происшествия никто не пострадал. Местные жители сетуют, что во всем виноваты многочисленные стройки.

– Ещё пару таких многоэтажек пусть построят, и вообще этот район в море смоет, – пишут владивостокцы в социальных сетях.

Сейчас машины с небезопасного места убраны, стена все также сильно наклонена. Не исключено, что обрушение может продолжиться.

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