Во Владивостоке мужчина трогает девушек за…: жительница краевой столицы опубликовала крик души в социальных сетях

Известно, что от рук парня «пострадала» не одна девушка. Фото: Евгения ГУСЕВА

Вопиющий инцидент взбудоражил общественность накануне. Через социальные сети жительница Владивостока рассказала, что неизвестный ходит по магазинам и трогает девушек за ягодицы. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Действие развернулось в одном из крупных торговых центров города на Второй Речке. Девушка прогуливалась по одному из торговых павильонов, когда вдруг почувствовала чужое прикосновение к своей «пятой точке». Обернувшись, увидела, что рядом был парень с невозмутимым лицом. Мол, случайно задел. Обомлевшая посетительница магазина сделала замечание молодому человеку, но тот никак не отреагировал. На этом история не закончилась.

– На моих же глазах он еще нескольких девочек «случайно» трогал. После этого он пошел в другой павильон и продолжил свои развлечения там. Потом он попятам ходил за мной в продуктовом магазине, хотя туда я пришла уже спустя час после описываемых выше событий. Но, судя по всему, это его развлечение – ничего не покупать и трогать девочек.

Девушка умудрилась снять странного парня на видео, а потом отправила ролик в социальные сети с призывом к полиции обратить внимание на молодого человека.

Редакция «КП-Владивосток» продолжит следить за развитием событий.

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