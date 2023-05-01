Прокуратура заинтересовалась пожаром на фабрике деревянных игрушек в Чугуевке

Мощный пожар в Чугуевке. Фото: скриншот из видео.

Прокуратура Чугуевского района организовала проверку по факту пожара на фабрике по изготовлению деревянных игрушек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Напомним, что сообщение о пожаре на улице Школьная в Чугуевке поступило на пульт пожарной охраны в 17:30. Работников из полыхающего цеха своевременно эвакуировали. Только к девяти часам вечера открытое горение удалось локализовать. Сейчас на месте пожара работает прокуратура и исполняющий обязанности прокурора района Павел Спасенников.

– Прокуратура даст оценку полноте мер, принимаемых к обеспечению пожарной безопасности на производстве и соблюдению трудовых прав граждан, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Известно, что в сгоревшем цехе располагается фабрика «Эко Тойс», производящая игрушки под маркой «Куби Дуби». Эти отечественные игрушки известны по всей России. Приморское предприятие работает с февраля 2016 года, на фабрике трудятся более 100 человек.

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