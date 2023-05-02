Следственный комитет проводит проверку по факту нападения стаффа на пятилетнего малыша в Находке

В рамках доследственной проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Находке проводится доследственная проверка по сообщению СМИ о нападении собаки на ребенка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сообщение о нападении пса появилось в социальных сетях 30 апреля. Известно, что к дому на Нахимовской, 35, подъехал автомобиль. Из него вышел пятилетний ребенок вместе с родителями. В этот момент неподалеку находилась собачья свора, которая терзала одного из сородичей – стаффа. Разъяренный пес тем временем внезапно напал на малыша. Отец как мог отбивал сына и, по предварительной информации, даже сломал ему лапы. Когда собака ослабила мертвую хватку, ребенка сразу же повезли в больницу. Там ему наложили швы – укусы пришлись на лицо.

Чуть позже родитель написал заявление в полицию, в социальных сетях ищут возможных очевидцев произошедшего. Также в различных пабликах появилась информация, что встречное заявление на отца написали зоозащитники – за переломанные лапы стаффа. Однако это так и не подтвердилось. Собака сейчас находится у волонтеров, разыскивается хозяин, который, по предварительным данным, избил животное и выбросил на улицу. То есть, владелец у собаки все же есть, и не исключено, что именно он теперь будет отвечать за деяния своего разъяренного пса. Дело за малым – найти мужчину.

Тем временем свою проверку по признакам причинения тяжкого вреда по неосторожности начал Следственный комитет.

– В рамках доследственной проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение, – сообщили в пресс-службе ведомства.

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