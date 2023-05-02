Краевой юношеский турнир памяти Серебрякова открыл Дни тенниса на Тихом океане

Фото: предоставлено «КП – Владивосток»

Дни тенниса на Тихом океане открылись во Владивостоке 1 мая краевым юношеским турниром «Кубок Славда». Второй год соревнования выходят на федеральный уровень. В числе сотни участников в возрасте от 9 до 17 лет кроме дальневосточных теннисистов – юные спортсмены из Москвы, Рязани, Ярославля, Саранска, Иркутска, Красноярска и Новосибирска.

Организаторы соревнований – группа компаний «Славда» и федерация тенниса Приморского края при поддержке министерства физической культуры и спорта Приморья.

На торжественной церемонии открытия 27-го турнира его участников приветствовали председатель краевого законодательного собрания Александр Ролик, министр физической культуры и спорта Приморья Жан Кузнецов, глава Владивостока Константин Шестаков, президент Владивостокской федерации тенниса Николай Астафьев, заслуженный тренер Приморского края по теннису Сергей Игнатов, генеральный директор «Славда-ГРУПП» Роман Антипьев

Открыл соревнования председатель оргкомитета турнира, председатель совета директоров группы компаний «Славда» Павел Серебряков.

Фото: предоставлено «КП – Владивосток»

– Сегодня для меня во всех отношениях очень приятное событие. Во-первых, потому, что именно наш молодежный турнир открывает в этом году Дни тенниса на Тихом океане! Во-вторых, потому, что третий год теннисный турнир «Кубок Славда» посвящен памяти моего отца Юрия Михайловича Серебрякова, который в далеком 97-м году не только выступил идейным вдохновителем этих соревнований, но и на протяжении многих лет развивал этот вид спорта в регионе. В-третьих, чем больше таких соревнований будет проводиться в регионе, тем больше шансов у наших юных спортсменов повысить свое мастерство и выйти на новый уровень. И пусть их пример станет по-настоящему заразительным, чтобы другие ребята получили стимул начать регулярно заниматься спортом, – подчеркнул он.

От имени депутатов краевого парламента участников соревнований и болельщиков приветствовал Председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик.

– Стало доброй традицией, что ежегодно команды теннисистов из различных регионов Дальневосточного федерального округа выходят на корты в память о замечательном человеке, друге и нашем коллеге – депутате краевого парламента нескольких созывов Юрии Михайловиче Серебрякове. Жители Приморья помнят его как ответственного предпринимателя, инициативного законодателя, целеустремленного политика, с твердой волей и неиссякаемой энергией. Турнир «Кубок Славда» является данью его памяти, в том числе и как основателя этих соревнований», – отметил Александр Ролик.

Спикер Заксобрания подчеркнул, что зрелищные, напряжённые поединки, мастерство участников, их волевой настрой по праву стали визитной карточкой турнира, который активно развивается, ежегодно подтверждает свою популярность у зрителей.

– Благодаря таким ярким спортивным праздникам все больше людей, особенно молодежи, приобщаются к теннису, физической культуре, и в целом к здоровому образу жизни, – сказал Александр Ролик.

– Министр спорта Приморского края Жан Кузнецов выразил благодарность организаторам - группе компаний «Славда» за поддержку тенниса на территории Приморского края. «Этот вид спорта сегодня активно развивается. Во Владивостоке будут построены теннисные корты на Второй речке. Также частными инвесторами при поддержке краевого правительства проектируется теннисный центр на острове Русский. В этом году у нас по инициативе Губернатора края пройдут Первые Международные спортивные игры «Дети Приморья» для того, чтобы юные приморские спортсмены могли соревноваться со сверстниками из других регионов и стран. Мы сейчас прорабатываем вопрос по включению тенниса в спортивную программу игр «Дети Приморья», – сообщил министр спорта.

«Уверен, что Юрию Михайловичу было бы очень приятно, если бы здесь победили самые достойные, – обратился к участникам торжественного открытия турнира глава Владивостока Константин Шестаков. – Очень хочется, чтобы победил тот, кто приложил немного больше усилий. Постарался сделать так, чтобы характер был железным, а техника – фантастической. А наши приморские корты помогут лучшему. Убежден, что у большого тенниса во Владивостоке большое будущее».

Напомним, турнир «Кубок Славда» проводится с 1997 года и является одним из старейших теннисных турниров Приморья, собирая на своих площадках более сотни спортсменов со всего Дальнего Востока. С 2021 года турнир посвящен памяти основателя соревнований, почетного Президента Владивостокской федерации тенниса и основателя группы компаний «Славда» Юрия Михайловича Серебрякова, многие годы занимавшегося популяризацией этого вида спорта.

Второй год юношеский «Кубок Славда» включен в календарь соревнований Российского теннисного тура, а это значит, что очки спортсменов за соревнования официально начисляются в личный рейтинг. Рефери Первенства Приморского края по теннису памяти Ю.М. Серебрякова «Кубок Славда» – Вадим Дедков, судья 1-й категории. Соревнования юных теннисистов продлятся еще четыре дня, организаторы отметят лучших игроков медалями, кубками, дипломами, а также все участники получали памятные призы с символикой турнира. Взрослые спортсмены встретятся с 09 по 12 июня на кортах завода ООО «Скит» в поселке Горные Ключи.

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