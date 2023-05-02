Обиженный моряк выстрелил в таксиста во Владивостоке

Моряк якобы сам признался, что долго таил злобу. Иллюстрация из архива. Фото: Иван МАКЕЕВ

39-летний помощник капитана одного из теплоходов, находивших во Владивостоке, выстрелил в водителя такси, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Amur Mash.

По данным канала, все произошло в начале апреля. Моряк, будучи пьяным, наткнулся на группу мужчин – начал браниться, в итоге получив пару ударов по лицу. Все это время помощник капитана якобы хранил обиду и ждал случая отомстить – это случилось через две недели. Мужчина решил выстрелить из аэрозольного пистолета «Пионер» в водителя такси, а затем своровал 17 тысяч рублей и 2 телефона. Фигурант дела сам объяснил, что мотивом преступления стал гнев за обиду, хотя пострадавший, разумеется, никак не связан с теми обидчиками. Помощник капитана под подпиской о невыезде.

В правоохранительных органах пока никак не прокомментировали инцидент. В УМВД РФ по Приморскому краю пока не подтвердили и не опровергли информацию. Состояние пострадавшего неизвестно.

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