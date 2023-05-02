Изъятую у браконьеров в Приморье технику направят бойцам в зону СВО

Губернатор выступит с инициативой. Иллюстрация из архива. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Приморья Олег Кожемяко предложил направить изъятую у «черных лесорубов» технику на нужды специальной военной операции, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Telegram-канал губернатора.

Такое решение чиновник принял после посещения арестплощадки. Речь идет о джипах, грузовиках с кранами, бульдозерах, тракторах МТЗ, ДТ, легковом транспорте и о многом другом. После завершения бюрократических тонкостей часть техники может послужить нашим ребятам, уточнил Кожемяко. Правительство выступит с соответствующей законодательной инициативой.

– Более 100 единиц техники, изъятой у лиц, занимающихся незаконной добычей древесины в Приморье, находится на арестплощадке в Дальнереченском районе, – написал губернатор.

Напомним, в Приморье регулярно задерживают «черных лесорубов». Ущерб от одного браконьера может превышать 1,5 миллиона рублей.

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