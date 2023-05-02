На погоду в крае повлияет атмосферный фронт.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Впереди длинные выходные в честь празднования 9 мая, и наверняка многим интересно, какой ожидается погода в эти дни. Главный синоптик края Борис Кубай ответил на вопрос приморцев. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
По словам главы Примгидромета, в среду, 3 мая, ожидается теплая, а в некоторых районах жаркая, и сухая погода. 4 мая с севера на юг края может прийти малоактивный атмосферный фронт, из-за чего местами в регионе начнутся кратковременные дожди. 5 мая активный циклон выйдет с Желтого на Японское море.
Как поделился синоптик, есть два варианта того, как вихрь повлияет на погоду в южных районах Приморья. В первом случае с вероятностью в 60% он не заденет край, а во втором – пройдет над центральной частью Японского моря и вызовет дожди.
В субботу, 6 мая, циклон уйдет далеко от Приморья и перестанет влиять на погоду, зато 7-го и 8-го числа ворвется антициклон, который принесет с собой умеренное тепло.
В праздничный день 9 мая ожидается очередной атмосферный фронт.
– Но мы надеемся, что в течение дня осадков еще не будет, – добавил Борис Кубай.
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