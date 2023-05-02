Во Владивостоке высота масштабного музейно-театрального комплекса пересекла 40 метров

Площадь здания составит 70 тысяч квадратных метров. Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке на сопке Орлиное Гнездо продолжают возводить музейный и театрально-образовательный комплексы. Как рассказали в пресс-службе администрации города, его высота уже превысила отметку в 40 метров, специалисты залили более 43 тысяч кубических метров бетона. Каркас здания готов на 63%.

Площадь самого масштабного на Дальнем Востоке культурного комплекса составит 70 тысяч квадратных метров, учреждение включит в себя три секции: музейную, театральную и образовательную. В здании возвели последний шестой этаж, всего высота будущего здания составит более 45 метров.

– Здесь будут находиться общественные пространства с панорамными окнами с видом на бухту Золотой Рог, их площадь составит около двух тысяч квадратных метров. Также в музейном центре предусмотрен цокольный этаж. Здесь будут размещены лаборатория, творческие мастерские, хранилища музея и отдельный заезд для разгрузки большегрузных машин, – поделился генеральный директор «Стройтрансгаз – Восток» Евгений Кошелев.

Продолжаются работы и в помещении, в котором появятся филиал Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) и Школа креативных индустрий. Здесь уже завершили обустраивать монолитные конструкции четвертого этажа, началось возведение внутренних лестниц.

Вторая сцена филиала Мариинского театра по высоте и площади станет самой масштабной секцией комплекса. Здесь появятся два концертных зала, рассчитанные на 1300 зрительских мест.

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