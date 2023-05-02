Коллекцию эротических фильмов нашел житель Уссурийска на улице

Находкой приморец поделился в социальных сетях. Фото: telegram-канал @mark2_che.

Необычной находкой в социальных сетях поделился житель Уссурийска. Приморец обнаружил коллекцию старых дисков с эротическими фильмами. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Больше десяти дисков местный житель нашел в районе старого кожкомбината и поспешил поделиться увиденным с другими. В комментариях под фотографиями приморцы окунулись в ностальгию:

– Раньше даже такие вещи снимали с душой, с сюжетом.

Другие же задались вопросом, почему хозяин избавился от своей коллекции. Некоторые предположили, что бывший владелец дисков нашел себе девушку.

Захочет ли кто-то забрать диски себе или же оставит на улице, остается загадкой. Также до сих пор неясно, почему диски выкинули не в мусорный бак, а оставили на улице, где в любой момент на них могут наткнуться дети.

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