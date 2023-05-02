В Приморье пострадавшего от укусов собаки мальчика выпишут в ближайшее время

О здоровье ребенка рассказали в пресс-службе минздрава.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В пресс-службе приморского минздрава рассказали, как чувствует себя пятилетний мальчик, которого покусал стафф. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Как поделились представители ведомства, травма, которую получил ребенок, не представляет угрозы для его жизни. Состояние мальчика стабильное, уже к концу недели его могут выписать и отправить домой к родителям.
Напомним, что истерзанному собакой ребенку наложили на лицо не менее восьми швов. Первоначально многие предполагали, что на мальчика набросился бездомный пес, однако позже выяснилось, что это не так. Оказалось, что у стаффа есть хозяин, который, по предварительной информации, сломал питомцу лапы.
Следственный комитет по Приморью организовал доследственную проверку, собака сейчас находится у волонтеров, которые ищут ее хозяина.
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