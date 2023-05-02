К летнему сезону во Владивостоке заработали фонтаны

Фонтаны запустили 1 мая. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Во Владивостоке специалисты МУПВ «ВПЭС» протестировали городские фонтаны. Все водные объекты города готовы к летнему сезону, рассказали в пресс-службе мэрии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Источники на Адмирала Фокина, набережной спортивной гавани и на территории кампуса ДВФУ запустили в праздничный день 1 мая. Однако в пресс-службе администрации добавили, что главному фонтану Владивостока требуется обновление, специалисты планируют восстановить мозаику.

В будние дни фонтаны будут работать с 10 утра и до 10 вечера, а в праздничные дни – с 10 утра до 11 вечера.

Напомним, что в начале мая Владивосток накроет волна отключений горячей воды из-за масштабного ремонта теплосетей. Со списком адресов, в которых будет отсутствовать ГВС, можно ознакомиться в нашем отдельном материале.

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