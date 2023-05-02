Энергетики ДРСК подарили библиотекам Приморья книгу «Свет в твоем оконце»

Фото: предоставлено АО «ДРСК»

Специалисты Приморских электрических сетей (филиала АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», входит в Группу РусГидро) передали в Приморскую детскую краевую библиотеку 40 книг «Свет в твоем окошке». Книга была подготовлена РусГидро совместно с фондом «Дом детской книги».

В рамках презентации новой книги сотрудники Приморской детской краевой библиотеки организовали мероприятие для учеников 2 класса, которое прошло в интерактивном формате. Актеры Приморского краевого театра кукол прочитали стихи и рассказы из книги, ответили на вопросы детей. Дети посмотрели интересные видеоролики об электричестве, солнечном свете и звездах, отгадали загадки и даже на минуту остались без света, чтобы ощутить на себе, каково раньше было людям, когда еще не было электричества.

– «Свет в твоем окошке» – книга для детей младшего и среднего школьного возраста. В ней доступно описаны художественно-познавательные особенности этого явления: естественный и искусственный свет, способы производства электроэнергии для освещения и др. Юный читатель получает представление о физической сущности и роли света в человеческой жизни и природе.

Фото: предоставлено АО «ДРСК»

– Мы выражаем благодарность энергохолдингу РусГидро за его вклад в развитие образования и культуры Дальнего Востока. Это очередной ценный подарок от компании, и мы надеемся на продолжение нашего сотрудничества», – отметила директор Приморской краевой детской библиотеки Елена Кулинок.

«Свет в твоем окошке» – не первая книга, подаренная АО «ДРСК» приморским читателям. В прошлом году компания подарила библиотекам книгу «Удивительный Дальний Восток», в 2021 – книгу Сергея Иванова «ЭлектроПЛАН о невероятных приключениях школьника Светлячкова и инженера Боброва», в 2018 году - альманах «Хочу все знать».

Всего за годы сотрудничества РусГидро и Дома детской книги с 2012 года выпущено уже 10 научно-популярных и художественных книг для детей всех возрастов. Цель проекта РусГидро – стимулировать интерес подрастающего поколения к истории страны, достижениям науки и техники, инженерной профессии в целом и к электроэнергетике в частности.

РусГидро реализует комплексную благотворительную программу по формированию благоприятной социальной среды и улучшению качества жизни во всех регионах присутствия Группы. Ее приоритетными направлениями являются образование, экология, здравоохранение, спорт, культура, поддержка социальных учреждений и организаций, поддержка благотворительных фондов, НКО и нуждающихся граждан, комплексное развитие инфраструктуры регионов.

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