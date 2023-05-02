На трассе в Приморье автомобиль врезался в туристический автобус

По факту ДТП завели несколько административных материалов. Фото: УМВД России по Приморскому краю

В Приморье автомобиль пострадал в аварии, врезавшись в леера. По факту аварии сотрудники полиции составили несколько административных нарушений. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе УМВД по краю, ДТП случилось на трассе Артем – Находка – Порт Восточный. 51-летняя женщина за рулем Nissan Tiida Latio ехала со стороны Находки в направлении Фокино. Она не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и врезалась в Kia Granbird. От удара компактный автомобиль отбросило в леера.

Из-за аварии никто не пострадал. Полиция составила административные материалы по статье 12.15 КоАП РФ (выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения) и 12.33 КоАП РФ (повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений).

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