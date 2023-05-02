Во Владивостоке на хозяина квартиры старого дома рухнула часть потолка

Человек чудом не пострадал. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во Владивостоке в доме 1951 года постройки на хозяина квартиры свалились люстра и часть потолка. Мужчина чудом успел отскочить и не пострадал. Специалисты выехали на место происшествия, вместе с собственниками выберут сроки проведения ремонтных работ, сообщили в пресс-службе мэрии «Комсомольской правде – Владивосток».

– Что касается инцидента, то упало не перекрытие, а люстра. Запланирован ремонт, – объяснили в администрации.

Где пока будет жить владелец квартиры, у которого сейчас дырка в потолке – неизвестно. Также непонятно пока, будут ли переселять в дом побезопаснее остальных жильцов. Хотя, по словам местных, они обращались во все инстанции с этой просьбой. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала про еще один дом на улице Героев Хасана, который ежегодно страдал от потопов. От своего источника редакция получила видео, на котором у одной из жительниц дома обвалился потолок. На полу валялись доски и щепки, а наверху – огромная дыра, ведущая на крышу. С первого раза можно подумать, что это вовсе и нежилое помещение. Мы связались с хозяйкой квартиры и выяснили, как же все произошло.

Что таится внутри терминала аэропорта

«Комсомолка» посетила самые укромные уголки приморской воздушной гавани (подробнее)

Народный напиток

«КП» выяснила, из чего делают приморский продукт, который продают даже в Мексике (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.