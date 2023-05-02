Клубы дыма окутали площадку: что происходит в столице Приморья в эти минуты

ЧП произошло на Гамарника, 7. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Во Владивостоке 2 мая загорелся гараж возле детской площадки. Черные клубы дыма, устремляющиеся вверх, напугали местных жителей. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О случившемся редакции рассказал читатель. По его словам, возгорание произошло в районе дома на Гамарника, 7. Возле детской площадки пламя охватило один из гаражей.

– Рядом лежат огнетушители, видимо, люди пытались сами огонь ликвидировать, – рассказывает очевидец.

Наш читатель добавил, что к месту возгорания приехали две пожарные машины, тушить пламя отправились пять человек.

Что стало причиной появления огня, пока неизвестно, точную причину предстоит узнать специалистам. В момент возгорания на самой детской площадке никого не было.

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