Житель Приморья, отсидевший в СИЗО по ложному обвинению, получил десять тысяч рублей

Обращение мужчины рассматривал Приморский краевой суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Владивостока просидел в СИЗО по ложному обвинению и получил в качестве компенсации десять тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Город В», подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Мужчину обвиняли по двум преступлениям статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Приморец отсидел в СИЗО, но вскоре его оправдали. Он хотел получить от Минфин России и краевого Следственного комитета компенсацию и потребовал от ведомств компенсацию в виде 500 тысяч рублей.

По словам мужчины, пока он был под стражей, то пережил «негативное отношение со стороны сокамерников». Обращение мужчины рассматривал Приморский краевой суд, который решил, что десяти тысяч рублей в качестве компенсации будет достаточно.

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