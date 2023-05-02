«Ростелеком» рассказал о модернизации систем уличного и внутреннего освещения на Восточном технологическом форуме

Игорь Попов. Фото: предоставлено «КП – Владивосток»

Представители бизнеса и власти обсудили настоящее и будущее жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Приморского края, а также перспективы и векторы развития этой сферы на Восточном технологическом форуме, который прошел во Владивостоке. «Ростелеком» рассказал участникам о новых цифровых решениях, которые создают комфортную и безопасную среду для жизни в городах и регионах.

Стратегическую сессию в рамках форума открыла заместитель председателя правительства Приморского края, председатель краевой межведомственной комиссии по экологическому образованию, просвещению и воспитанию экологической культуры в регионе Елена Пархоменко.

– Основная проблематика, которая сейчас касается любого жилищно-коммунального предприятия, — это высокий износ инфраструктуры. Приморье сейчас находится на седьмом месте среди дальневосточных субъектов по продолжительности отключения коммунальных услуг у потребителей. В 2022 был зафиксирован рост периода по устранению технологических нарушений почти на 50% в сравнении с 2021 годом. Это проблема, которую нужно решать», – отметила Елена Пархоменко.

О цифровых решениях «Ростелекома» для сферы ЖКХ, и, в частности, о возможностях модернизации инфраструктуры и систем уличного и внутреннего освещения, участникам форума рассказал руководитель управления организации продаж Дальний Восток ПАО «Ростелеком» Игорь Попов.

– В рамках энергосервисных контрактов мы предлагаем клиентам замену существующего светового оборудования на более энергоэффективное, что приведет к сокращению затрат на электроэнергию и улучшению освещения улиц, дорог, объектов. Заказчик получает полностью новую инфраструктуру без привлечения дополнительных бюджетных расходов. В рамках энергосервисного проекта также будет создан цифровой двойник системы освещения, с возможностью удаленного управления и изменения каждым элементом системы. Преимущества использования нашего предложения очевидны: оплата происходит за счет того бюджета, который заказчик уже тратит на электроэнергию, только в рамках достигнутой экономии. Под каждый проект мы предлагаем индивидуальный выбор светотехники, всегда отдаем приоритет местным подрядчикам, используем оборудование и ПО российского производства», – рассказал Игорь Попов.

Чаще всего заказчиками, заинтересованными в модернизации уличного и внутреннего освещения, выступают муниципалитеты, краевые учреждения, социальные и промышленные объекты. «Ростелеком», заявили в компании, как подрядчик берет на себя полное сервисное обслуживание системы и замену элементов в случае необходимости.

Компания предлагает и другие решения в области энергоэффективности.Интеллектуальная система учета электроэнергии, состоящая из «умных» счетчиков электроэнергии, тепла, воды, газа и облачной платформы сбора данных для удаленного управления ресурсами. Среди них система автоматчиеского регулирования тепла, цифровой энергоцентр, платформа аналитики, цифровые котельные. Решения можно развернуть как на отдельных объектах предприятий, так и в целых регионах.

«Ростелеком» реализует энергосервисные и энергоэффективные проекты уже в 25 регионах России. Среди них республики Саха (Якутия), Хакасия и Тывы, Челябинская, Кировская и Саратовская области, Ставропольский, Краснодарский и Алтайский края.

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