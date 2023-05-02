В Приморье начали демонтировать аварийный мост

Все работы планируется завершить уже в ноябре. Фото: АО «Примавтодор»

В Красноармейском районе строители начали демонтировать мост через Большую Уссурку, который сгнил и частями был даже разрушен. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Приморья. Подробности – в материале «Комсомольская правда – Владивосток».

Работы ведутся филиалом «Примавтодора» в районе села Лукьяновка на третьем километре дороги регионального значения Лукьяновка – Новополтавка. Старый мост был признан аварийным, его деревянный настил сгнил и частями разрушился, опоры просели.

Начальник участка Валерий Дьяченко рассказал, что мостостроители возведут новые опоры моста и заменят покрытие. Чтобы избежать подтоплений они также почистят русло реки и укрепят береговую линию. Все работы планируется завершить уже в ноябре.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что в Красноармейском муниципальном районе завершено восстановление еще одного моста через реку Большая Уссурка. Разрушился он 3 апреля 2021 года из-за ледяных глыб, которые образовались на его опорных частях.

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