В Приморье отец-мотоциклист без прав попал в аварию с 10-летней дочкой

Именно этим мотоциклом управлял отец, попавший с ребенком в аварию. Фото: УМВД России по Приморскому краю

В пресс-службе УМВД по Приморскому краю рассказали, что в госавтоинспекцию поступило сообщение о ДТП с ребенком в поселке Тавричанка. Отец, не сдавший на права, рискнул и посадил на пассажирское сидение мотоцикла дочь. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Выяснилось, что 44-летний мужчина за рулем мотоцикла «Урал» ехал по улице Осипенко. На пассажирском месте была его 10-летняя дочь, на которой не было даже защитной экипировки. В итоге мотоцикл столкнулся с автомобилем Mazda Demio, который поворачивал на перекрестке.

Из-за сильного удара водитель и девочка получили серьезные травмы головы, им потребовалась госпитализация.

На безответственного мотоциклиста без прав завели несколько административных дел по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги», по части 1 статьи 12.3 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе регистрационных документов на транспортное средство», по статье 12.6 «Управление мотоциклом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах» и по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством».

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