На строительство объектов по нацпроектам в Приморье выделят 16 миллиардов рублей

Проекты обсудили на семинаре-совещании. Фото: минстрой Приморья.

В Приморском крае строится 45 объектов по нацпроектам образования, здравоохранения, спорта и культуры. На семинаре-совещании подробнее об этом рассказал заместитель председателя правительства Приморья Михаил Петров. Подробности – в материале «Комсомольская правда – Владивосток».

Общая стоимость всех реализуемых в крае проектов – 15, 8 миллиардов рублей. Михаил Петров добавил, что приоритетной задачей социально-экономического развития региона остается увеличение объемов жилищного строительства.

– В прошлом году в крае введено более миллиона квадратных метров жилья. Приморский край по этому показателю вновь подтвердил статус лидера в Дальневосточном федеральном округе и вошел в ТОП-20 субъектов РФ, – отметил зампред.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что Приморье вошло в ТОП-3 регионов по количеству семей, улучшивших свои жилищные условия. За четыре года 27,7 тысяч семей, воспользовавшись программой «Жилье и городская среда», получили новое или обновили старое жилье.

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